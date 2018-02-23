Nokia 7 Plus: в Сети появились официальные рендеры

В Сети появились официальные рендеры еще неанонсированного полноэкранного смартфона Nokia 7 Plus. Гаджет относится к продуктам среднего сегмента, и тем не менее, получил достойные функции. В частности, устройство оснащено двойной основной камерой и экраном с диагональю 6 дюймов.

Данный смартфон будет старшей версией Nokia 7. При этом общим для обеих моделей станет лишь дизайн - металлический корпус и стеклянная задняя крышка. По информации СМИ, передние рамки смартфона немного уменьшились, при этом появился двойной модуль основной камеры.

Экран смартфона имеет разрешение Full HD+ или 2160×1080 пикселей. Основная камера состоит из двух модулей, разрешение которых 12 и 13 Мп, передает korrespondent.net.

Базируется устройство на процессоре Snapdragon 660 — продукте из линейки Qualcomm для среднего сегмента. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной - 64.