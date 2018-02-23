Ученые обнаружили новый вид древних акул

Ранее неизвестный науке вид древних акул описали ученые из Санкт-Петербургского государственного и Белорусского национального технического университетов. Животное, обитавшее на Земле около 345-350 миллионов лет назад, назвали Tamiobatis elgae. Результаты исследования опубликованы в Estonian Journal of Earth Sciences.

У акулы очень необычные зубы, отмечают авторы статьи. Каждый представляет собой развернутую корону, где центральный зубец — в два раза выше и в три раза шире, чем другие зубцы. Зубы первобытного хищника усеяны различными каналами и неровностями, наростами и бугорками. Все основание зубов занимает очень плотная и сложная сеть сосудистых каналов. У них значительно большее число бугорочков, чем у зубов других видов Tamiobatis, а также уникальная "корона", содержащая два столбца второстепенных высоких бугорков, по-разному направленных и искривленных.

Исследователи сделали снимки зубов в разных ракурсах на микротомографах и сканирующих электронных микроскопах, после чего сравнили их с зубами других древних хищниц.

"На микротомограмме видно, что в частоколе вершин зуба застрял зуб небольшой костной рыбы. У меня есть подозрения, что акула питалась мелкими лучеперыми рыбками: схватила одну, а зуб так и застрял между вершинами в челюсти акулы. Вообще, представители Tamiobatis были не очень активными хищниками и ели достаточно мелкую пищу: молодых особей других рыб, нетвердых ракообразных и моллюсков", — говорит один из авторов работы Александр Иванов, доцент СПбГУ, кандидат геолого-минералогических наук.

Как сообщает РИА Новости, новый вид относится к хрящевым рыбам. Ранее ученые неоднократно находили их останки на территории Белоруссии, в основном в южной части страны. Находки включали в себя отдельные зубы, чешуйки и маленькие фрагменты хряща.







