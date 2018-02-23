На ночь больше не будет закрываться подземный переход на перекрестке Измаильской и бульвара Штефан чел Маре

Сильвия Раду дала указание снять ворота перекрывающие вход в подземный переход на перекрестке улицы Измаильской с бульваром Штефана чел Маре.

Подземный переход на перекрестке улицы Измаильской и бульвара Штефана чел Маре больше не будет закрываться на ночь. Временно исполняющая обязанности генерального примара столицы Сильвия Раду распорядилась демонтировать ворота от подземного перехода. Из-за того, что ворота на ночь закрываются, пешеходы подвергают опасности свою жизнь, переходя улицу в неположенном месте в зоне с интенсивным ночным движением. «Мы получили много жалоб от граждан о том, что подземный переход на этом перекрестке закрывается ночью. Мы требуем порядка и дисциплины. Безопасность граждан – прежде всего. Мы сняли ворота, чтобы экономический агент, который все еще управляет пешеходным переходом, не делал, что хочет», - написала Сильвия Раду на своей странице в facebook Многие интернет-пользователи приветствовали решение временно исполняющего обязанности примара и потребовали, чтобы подобные меры были применены к другим подземным переходам.

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