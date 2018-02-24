Молдова получит деньги на развитие виноделия

Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (MIEPO) выиграла трансграничный проект в рамках программы ЕС "Черноморский бассейн 2014-2020" и получит 419,3 тыс. евро на развитие виноделия в Молдове.

Как сообщили в MIEPO, организация совместно с Торгово-промышленной палатой города Стара Загора (Болгария) и Палатой торговли, индустрии и сельского хозяйства Тулча (Румыния) разработали проект "WINET - торговля и инновации в виноделии", который одобрен ЕС. Общий его бюджет - 642,6 тыс. евро. 419,3 тыс. евро - доля Молдовы, 135,8 тыс. - доля партнеров Болгарии, а остальная часть - Румынии, передает Инфотаг.



В ходе реализации проекта будут проведены региональные конференции, рабочие визиты, организованы выставки, созданы две межгосударственные информационные платформы с целью укрепления трансграничного сотрудничества, увеличения экспорта продукции виноделия и продвижения национального бренда Wine of Moldova на европейских рынках.

Реализация проекта рассчитана на два года, заключение соглашения о предоставлении финансирования будет подписано сторонами 2 марта в Бухаресте. Также на рассмотрении в ЕС находится еще один проект MIEPO в области развития туризма с бюджетом 1,5 млн. евро.