Ученые заявили, что кислые напитки вроде фруктового чая и ароматизированной воды могут изнашивать зубы и повреждать эмаль. Об этом сообщает BBC News.
Специалисты из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что употребление таких напитков между приемами пищи увеличивает риск эрозии зубов от кислоты. В исследовании, опубликованном в British Dental Journal, были проанализированы диеты 300 человек с тяжелой формы болезни зубов.
По словам исследователей, фруктовые соки, чаи, диетические напитки и напитки с обильным содержанием сахара вызывают износ зубов, особенно если пить их медленно или удерживать во рту. Люди, которые дважды в день между приемами пищи выпивали воду с ломтиком лимона, в 11 раз более склонны к умеренной или сильной эрозии зубов, уверяют ученые. Однако риск уменьшается вдвое, если напиток употребляется во время еды.
«Если в обеденное время вы съедите яблоко в качестве закуски, тогда попробуйте не употреблять ничего кислого вечером. Если вечером вы выпьете бокал вина, то утром не пейте фруктовый чай. Просто балансируйте напитки и закуски в вашем рационе», — посоветовал ведущий автор исследования доктор Сирша О'Тул. Кроме того, эксперты предложили пить вредные напитки через трубочку, передает Лента.ру.
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журналист