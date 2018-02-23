Найден образец личной подписи библейского пророка

Крошечный глиняный осколок размером всего в 1 см, сохранивший оттиск печати со словами, которые могут быть поняты как «Исайя пророк», обнаружен в Восточном Иерусалиме между Храмовой горой и Городом Давида.

Артефакт нашли еще в 2009 году вместе с оттиском печати царя Езекии на расстоянии в три метра, передает Live Science.

Пророк Исайя жил в VIII в. до н.э. В 701 году Иерусалим осадило Ассирийское войско. Царь Езекия последовал совету пророка Исайи и не сдал город. Библия говорит, что «ангел Господень» уничтожил армию ассирийцев (впрочем, древние записи ассирийцев свидетельствуют об огромной дани, которую заплатил царь Езекия).

Доктор Эйлат Мазар из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме, которая руководила раскопками, предполагает, что надпись на печати может быть самым ранним вещественным свидетельством о библейском пророке.

Ее можно прочесть как «Yeshaˈyah[u] NVY». Первое слово – это имя «Исайя», которое в переводе с древнееврейского означает «Господь спасает». Второе может означать «пророк»: это слово пишется с буквой «алеф» в конце, но в Библии иногда встречается и без нее, как на оттиске. Таким образом, оттиск может быть первым археологическим и самым ранним внебиблейским свидетельством о пророке Исайе, передает Моя планета.