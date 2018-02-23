Ученые предупредили о вреде запойного просмотра сериалов

Ученые исследовательского университета, расположенного в Миннеаполисе (крупнейшем городе американского штата Миннесота), установили, что запойный просмотр сериалов повышает риск возникновения тромбоза, сообщает портал Deadline.

В исследовании приняли участие 15 тысяч людей в возрасте старше 24 лет, которых разделили на четыре группы в зависимости от их увлеченности телесериалами (никогда не смотрят ТВ, иногда, часто и очень часто). Как оказалось, у людей, которые предпочитают смотреть сериалы и фильмы запоем, вероятность образования тромбоза в 1,7 раза выше, чем у трех других категорий.

Согласно результатам исследования, возникновению тромбоза наиболее подвержены пожилые люди в возрасте старше 60 лет. По приблизительным оценкам, в США от этого заболевания ежегодно страдают около 300 тысяч человек.

"Даже те люди, которым свойственна физическая активность, должны с осторожностью относиться к таким "сидячим" занятиям, как просмотр телевидения", - заявил доктор Ясухико Кубота, глава исследовательской команды университета, передает newsru.com.



