Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона

В Аргентине женщина по имени Селия Беатрис Соса помогала своему партнеру Серио Эдуардо Хименесу неоднократно насиловать свою дочь, веря в то, что это поможет избавиться от живущего в девочке демона, передает The Sun.

Изнасилования начались, когда девочке было всего семь лет, и продолжались в течение шести лет. Жертва смогла сообщить о насилии только в 2015 году благодаря своей бабушке.

По словам самой девушки, которой сейчас 17, Серио, судя по всему, в пьяном угаре, сообщил ее матери об одержимости. Селия разбудила девочку посреди ночи и сказала, что она должна заняться сексом с мужчиной. Когда девочка отказалась, Селия начала избивать ее ремнем.

Во время изнасилования мать держала дочь, чтобы та не сопротивлялась.

Селия Соса получила 14 лет за пособничество в изнасиловании. Серио Хименес скрывается от полиции до сих пор, пишет ren.tv