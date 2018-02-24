Смертельное столкновение мотоциклистов на Шри-Ланке попало на видео

15 февраля в городе Моравака на Шри-Ланке произошло столкновение двух мотоциклистов. Шокирующий инцидент попал в поле зрение камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мотоциклист, судя по всему, пытаясь обогнать грузовик, цепляется за кузов, переворачивается и сталкивается с другим мотоциклистом, двигавшимся на встречу.

В результате столкновения первый водитель погиб. Состояние второго неизвестно, однако, судя по кадрам, он остался жив, пишет ren.tv