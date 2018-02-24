Гнавшаяся за тунцом акула врезалась в человека в Австралии

Инцидент произошел на пляже города Каяма. 35-летний художник Адам Хоар вместе с детьми — 6-летним сыном и 3-летней дочерью — купался на мелководье. В один из моментов мужчина заметил гнавшегося за мелкой рыбкой крупного тунца и решил отвести детей на берег.

Сам же он продолжил купание, но наслаждался плаванием недолго: буквально через 5 минут он почувствовал сильную боль в ноге и, потеряв равновесие, упал прямо на так называемую тупорылую акулу, иначе называемую акула-бык.

Хищник не обратил на мужчину никакого внимания и продолжил преследование тунца. Хоар сам смог выбраться на берег и дойти до больницы, где ему оказали необходимую медпомощь.

Как пишет ren.tv, в результате столкновения с акулой художник получил пять колотых ранений левой ступни и голени.