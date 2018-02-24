Разъяренная мурена напала на дайвера. ВИДЕО

В водах Южной Африки разъяренная мурена напала на польского дайвера Бартоша Лукасика, который изучал кораллы и их обитателей в заливе Содвана. Аквалангисту удалось снять атаку хищной угреобразной рыбы на видео.

На кадрах видно, как мурена смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть. Через несколько секунд она кидается на аквалангиста, однако дайверу удалось отбиться. После чего он ретировался, но мурена преследовала его еще 15 метров.

В аннотации к ролику говорится, что дайвер так и не понял причину неожиданного нападения мурены. Он предполагает, что агрессивность рыбы связана с брачным периодом у хищников, передает rg.ru.

"На протяжении многих лет я снимал этот вид мурен, и никогда не возникало проблем, даже когда я фотографировал с близкого расстояния креветок, чистящих их пасть. Мурены обычно неагрессивны", - отметил Бартош Лукасик.

Чаще всего мурены нападают на людей из-за самообороны или ошибочной идентификации. Большинство атак происходят в момент приближения к логову мурены, но также нападения происходят во время ручной кормежки мурен водолазами, что практикуется для привлечения туристов. Известно, что в 2005 году на Симиланских островах в Таиланде мурена откусила инструктору по погружению Мэтту Бучеру большой палец руки левой руки. В 2013 году в Киллари мурена укусила за лицо 48-летнего дайвера из Ирландии Джимми Гриффина. В 2015 году нападение мурены на аквалангиста было зафиксировано на Гавайских островах.