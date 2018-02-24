В Швеции создают технологию для общения с умершими

Технологию, позволяющую создавать электронный "слепок" личности человека после его смерти, создают специалисты из Швеции. Цифровая личность умершего будет загружаться на специальную платформу, после чего с ней смогут общаться родственники. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет ren.tv, свои разработки специалисты начали с речевой программы. Нейросеть распознает речь человека, осмысляет задаваемый вопрос и находит ответ в базе прижизненных высказываний покойного. В настоящий момент разработчики ищут добровольцев, которые позволят записывать себя и анализировать свои реплики в течение всей жизни.

По словам разработчиков, изначально программа была создана для ответов на вопросы об организации похорон, затем решили создать "электронную копию человека": робота, говорящего голосом, похожим на покойного.

Следующим шагом станет разработка робота, который будет визуально копировать человека.

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