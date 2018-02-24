Желтый код гидрологической опасности в Молдове

В Молдове объявили желтый код гидрологической опасности.

По данным синоптиков, до 3 марта из-за сильных морозов водоемы страны снова начнет покрывать лед. Тем не менее, он будет недостаточно крепким и опасным для тех, кто решится выйти на поверхность.

Родителей просят быть внимательными и не выпускать детей на лед рек и озер. Осторожными должны быть и любители зимней рыбалки.



