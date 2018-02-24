Парламент одобрил в первом чтении законопроект об увеличении пособий

Социальные пособия могут повысить почти 80 тысячам граждан Молдовы. Соответствующий проект закона парламент принял в первом чтении. Из госбюджета на эти цели планируется выделить примерно 65 миллионов леев.

Согласно документу, на 20% больше будут выплачивать инвалидам с детства и детям с ограниченными возможностями. Перерасчёт этим категориям граждан сделают и за январь нынешнего года.

С 1 апреля на 10% повысят пособия людям с особыми потребностями и несовершеннолетним, потерявшим кормильца. На пять процентов больше будут получать те, кто ухаживает за пожилыми людьми.