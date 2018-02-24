Посетители британского паба устроили массовую драку. ВИДЕО

В массовую драку превратилась ссора двух посетителей паба в британском Лидсе. Жестокая разборка оказалась снята на камеру видеонаблюдения, кадры публикует Yahoo News.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Все началось с противостояния двух посетителей паба, но стычка быстро переросла в массовую драку. По оценке правоохранителей, в ней приняли участие не менее 20 человек. При этом охранники заведения практически не могли повлиять на происходящее и остановить побоище, пишет ren.tv

Известно, что в результате драки ранение головы получил 28-летний мужчина. Он был госпитализирован.