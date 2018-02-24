В ходе столкновений с участием фанатов "Спартака" в Испании погиб полицейский. ВИДЕО

Испанский полицейский скончался в четверг, 22 февраля, Бильбао во время беспорядков с участием российских футбольных болельщиков перед матчем Лиги Европы между московским "Спартаком" и местной командой "Атлетик" .

За несколько часов до начала встречи в Бильбао около 200 фанатов "Спартака" устроили потасовки с болельщиками испанской команды неподалеку от стадиона, сообщила испанская газета Marca.

У 50-летнего полицейского случился инфаркт, и он вскоре скончался в больнице после повторного инфаркта. Несколько человек получили травмы. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, полиция города Бильбао и руководство футбольного клуба "Атлетик" в Twitter выразили соболезнования семье и близким полицейского.

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА выступил с заявлением, в котором решительно осудил столкновения в Бильбао и также выразил соболезнования семье и коллегам полицейского.

Полиция задержала не менее пяти человек. По словам представителя полиции, неизвестно, являются ли все задержанные болельщиками "Спартака", но многие из них - русские", передает dw.com.