Академия интерактивных искусств и наук определила лучшие игры 2017 года, ставшие лауреатами премии 2018 D.I.C.E. Awards. Лидером была названаThe Legend of Zelda: Breath of the Wild от Nintendo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, помимо звания "Игра года", также была признана лучшей в приключенческом жанре. А кроме того, она стала обладателем наград за выдающиеся достижения в геймдизайне и режиссуре. Мобильной игрой года признали Fire Emblem Heroes также от Nintendo. А лучшей стратегией назвали Mario + Rabbids Kingdom Battle. Награду за выдающиеся достижения в онлайн-геймплее получила Playerunknown’s Battlegrounds. Она же оказалась лучшим экшеном года, передает korrespondent.net.

