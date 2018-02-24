Кабинет министров утвердил накануне на заседании Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018-2023 годы и План действий по ее реализации.
Документ предусматривает нулевую толерантность по отношению ко всем формам насилия, информирование общественности о серьезности этого явления, улучшение законодательства в соответствии с международными стандартами и развитие ряда специализированных услуг для жертв насилия в семье. В частности, будет обеспечена функциональность службы бесплатной телефонной помощи жертвам насилия в семье и насилия в отношении женщин, будет упрощено размещение жертв насилия на рынке труда, разработаны консультационные службы при центрах психического здоровья, передает Молдпрес.
Кроме того, в числе основных действий значатся: регулярная организация для мэров курсов в области предупреждения насилия и борьбы с ним, разработка межотраслевого механизма вмешательства в случаях насилия и обеспечение доступа к правосудию для жертв насилия.
Комментарии
- В ближайшие 10 лет в Молдове должны создать систему мониторинга качества воздуха
- Общественный транспорт изменит маршруты из-за ограничений движения на улице Крянгэ
- У Митрополии Молдовы появились официальные герб, флаг и знамя
- В полицейских участках на молдо-румынской границе сделают ремонт
- Патрульные инспекторы не смогут снимать номера с незаконно припаркованных автомобилей
- Новый кризис в Бельцах: мусорную свалку, на которую свозят отходы, закрывают
- Квартировладельцы смогут заключать прямые договоры на поставки услуг водоснабжения
- Утвержден регламент госпрограммы Prima Casa
- Отметку о группе крови хотят убрать из удостоверений личности и паспортов
- Запланированные отключения воды на Ботанике
- Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности
- МИД РФ прокомментировал найденные в посольстве в Аргентине 400 кг кокаина
- Удивительная двуликая кошка Нарния покорила соцсети
- Американская модель случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов
- В автобусе во Франции нашли украденную более восьми лет назад картину Эдгара Дега
- Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона
- В полиции назвали предполагаемую причину убийства модели Анастасии Чекати
- Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности
- Желтый код гидрологической опасности в Молдове
- В Великобритании из рабства освободили более 50 румын и молдаван
- Названа назвал предварительная причина смерти ребенка в московском детсаду
- У Йеллоустонского супервулкана зафиксировали подозрительную активность
- В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
- Украина: школьная травля довела пятиклассника до инсульта
- Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваше настроение улучшится.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист