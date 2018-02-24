Кабмин одобрил Национальную стратегию для борьбы с семейным насилием

Кабинет министров утвердил накануне на заседании Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018-2023 годы и План действий по ее реализации.

Документ предусматривает нулевую толерантность по отношению ко всем формам насилия, информирование общественности о серьезности этого явления, улучшение законодательства в соответствии с международными стандартами и развитие ряда специализированных услуг для жертв насилия в семье. В частности, будет обеспечена функциональность службы бесплатной телефонной помощи жертвам насилия в семье и насилия в отношении женщин, будет упрощено размещение жертв насилия на рынке труда, разработаны консультационные службы при центрах психического здоровья, передает Молдпрес.

Кроме того, в числе основных действий значатся: регулярная организация для мэров курсов в области предупреждения насилия и борьбы с ним, разработка межотраслевого механизма вмешательства в случаях насилия и обеспечение доступа к правосудию для жертв насилия.