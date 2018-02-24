Юрий Лянкэ подвёл итоги своего визита в Румынию

Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ подвёл итоги своего визита в Румынию. По его словам правительства двух стран намерены обсудить соглашения о трудоустройстве молдавских граждан, а также об отмене роуминга.

"Мы обсудили с коллегами из Бухареста возможность заключить двустороннее соглашение, которое позволит нашим гражданам устраиваться на работу. Они будут трудоустроены на законных основаниях, получать социальную защиту, и будут работать недалеко от дома", заявил премьер по европейской интеграции, Юрий Лянкэ.



Лянкэ заявил, что до сих пор не освоили часть гранта в сто миллионов евро, который Румыния выделила еще в 2010 году. Этот вопрос обсудят во время визита румынского премьера Виорики Дэнчилэ в Кишинев 27 февраля.



"Примерно 60 миллионов еще не освоили. В наших интересах вернуться к проектам безвозмездной помощи в тех областях, которые пойдут на благо гражданам Молдовы", отметил премьер по европейской интеграции, Юрий Лянкэ.



Обсудили в Бухаресте и проект подключения к природному газа из Румынии.



"Будет сделано все необходимое, чтобы до конца этого года газопровод протянули до Кишинева. Чтобы до конца года мы могли пользоваться румынским газом", сообщил премьер по европейской интеграции, Юрий Лянкэ.



В то же время, было решено создать межправительственную комиссию по европейской интеграции. А министра по европейским делам Румынии Виктор Негреску посетит Кишинев в апреле.



С 1 января 2019 года председательство Совета Европейского союза на полгода перейдет к Румынии. Юрий Лянкэ отметил, что наша страна должна этим воспользоваться, чтобы ускорить темпы европейской интеграции.