В пограничника выстрелил коллега на таможенном пункте Леушены

Сотрудник пограничной полиции оказался на больничной койке, после того как в него по неосторожности выстрелил коллега. Инцидент произошел накануне вечером, на таможенном пункте Леушены во время приема вооружения.

40-летний мужчина проверял свое оружие и нечаянно нажал на спусковой крючок. Пуля попала в колено его 27 летнего коллеги. Скорая помощь доставила пострадавшего в Хынчештскую районную больницу и через несколько часов его выписали.

Обстоятельства произошедшего выясняют. Два пограничных полицейских работают там более восьми лет.