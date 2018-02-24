Под Киевом грузовик протаранил ресторан. ФОТО

Под Киевом на въезде в Гостомель самосвал Mercedes столкнулся с фурой DAF, после чего влетел в здание ресторана Корчма.

Как рассказали патрульные, оба автомобиля двигались в сторону Бучи. Фура остановилась на красный свет светофора, однако водитель самосвала не заметил остановку впереди идущей машины и врезался в прицеп.

После удара Mercedes, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, снес светофор и врезался в здание ресторана. В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми. На месте работает полиция, подробности аварии установит следствие, пишет УНИАН.



