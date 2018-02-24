Стивен Фрай перенес операцию по удалению раковой опухоли

Знаменитый британский актер и писатель Стивен Фрай сообщил, что у него был диагностирован рак простаты, а в январе он перенес операцию по удалению опухоли, передает BBC.

Как рассказал Фрай, врачам пришлось удалить его предстательную железу. Он назвал обнаруженный у него рак "агрессивным" и уточнил, что в ходе операции ему также удалили 11 лимфатических узлов.

"Сейчас я чувствую себя хорошо и радостно. Я просто решил сообщить вам об этом, поскольку начали появляться различные слухи", - говорит Фрай в видеоролике, опубликованном на его сайте. Он также отметил, что продолжает восстановление после операции при поддержке родственников и друзей.

Актер также выразил надежду, что операция подарила ему еще несколько лет жизни, и в настоящий момент он наслаждается ею, передает newsru.com.

Стивен Фрай родился в Лондоне в 1957 году и вырос в Норфолке. Он окончил Кембриджский университет, где познакомился и создал творческий дуэт с Хью Лори. Вместе они участвовали в целом ряде проектов, в том числе в телесериале "Дживс и Вустер" и "Шоу Фрая и Лори". Также Фрай играл в сериалах "Черная гадюка" и "Кости", фильме "Уайльд", "V - значит вендетта" и трилогии режиссера Питера Джексона о Хоббите. Он известен и как писатель: среди книг, написанных актером, - "Лжец", "Моав - умывальная чаша моя", "Как творить историю".