Дочь Элвиса Пресли погрязла в долгах

Дочь музыканта Элвиса Пресли, 50-летняя певица Лиза Мария Пресли, заявила, что от ее состояния в 100 миллионов долларов осталось всего 14 тысяч. Пресли призналась, что погрязла в долгах, сообщает The Blast.

По словам певицы, ее задолженность по кредитной карте составляет 500 тысяч долларов. В банкротстве певица обвинила своего бизнес-менеджера Барри Сигела, который инвестировал ее деньги в нерентабельные проекты. Исполнительница подала на него в суд.

Сигел в ответ заявил, что Пресли сама виновата в своем банкротстве, поскольку расточительно тратила деньги.

Дочь Элвиса и Присциллы Пресли была замужем четыре раза. От брака с музыкантом Дэнни Кио у нее двое детей – 28-летняя Райли и 25-летний Бенджамин. От четвертого брака с музыкантом Майклом Локвудом у нее также есть двое детей: девятилетние дочери-двойняшки Харпер и Финли.

Также мужьями Пресли были Майкл Джексон и Николас Кейдж, напоминает korrespondent.net