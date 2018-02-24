ЕС продлил санкции в отношении Белоруссии

Евросоюз на год продлил ограничительные мер в отношении Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС в пятницу, 23 февраля.

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год – до 28 февраля 2019 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", – говорится в сообщении.

При этом Совет ЕС продлил разрешение на закупку Белоруссией биатлонного оборудования в европейских странах.

15 февраля 2016 года Совет ЕС отменил большинство санкций против Белоруссии. Тогда речь шла об отмене ограничений для 170 лиц и четырех компаний, при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц, передает korrespondent.net.