Заместитель шерифа бездействовал во время массового убийства в школе во Флориде

Заместитель шерифа в городе Паркленд во Флориде уволился после того, как его отстранили от работы из-за бездействия во время стрельбы в школе «Маджорити Стоунмэн Дуглас».

Как рассказал шериф Скотт Израэл, 54-летний Скот Питерсон прибыл по вызову во время стрельбы в школе, но не стал входить в помещение. Питерсон был вооружен. По словам Израэла, полицейский должен был войти в здание школы и застрелить убийцу.

Шериф также сообщил, что местная полиция получила более 20 сообщений о том, что Николас Круз, бывший учащийся школы «Маджорити Стоунмэн Дуглас», представляет опасность, но не отреагировала должным образом, передает meduza.io.

«Я уничтожен. Поражен до глубины души. Нет слов. Семьи потеряли детей. Убиты тренеры. Я был на похоронах. Был в домах во время траура. Я был на поминках. Просто нет слов», — сказал Скотт Израэл.

14 февраля 19-летний Николас Круз застрелил 17 человек во флоридской школе. Его задержали. Преступник был вооружен полуавтоматической винтовкой.