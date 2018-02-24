Ученые приблизились к "воскрешению" вымершего животного

Цифровые 3D-изображения сумчатых волков позволяют разглядеть загадочных животных изнутри и снаружи, сообщает The Guardian. Конечная цель проекта — «воскрешение» вымерших животных. Теоретически это возможно, но технологически сложно, однако по словам Сидни Хипсли, одной из авторов исследования, геном тилацина можно поместить в организм другого зверя.

За 200 лет собрано множество генетических образцов представителей вымершего вида, но анализ показал, что некоторые из находок принадлежат крапчатым сумчатым куницам или тасманийским дьяволам. Детеныш сумчатого волка при этом очень похож на других сумчатых — лысый, розовый, с укрупненными передними лапами и массивной челюстью. Для создания 3D-модели исследователи запросили в Музее Виктории генетические образцы детенышей тасманийского волка возрастом до 3 месяцев. Из 11 подходящих образцов были созданы цифровые модели тилацинов.

Реконструкция внешнего вида и внутреннего строения была проведена без рассечения выданных образцов. Ученые искали момент, когда тилацин меняется внешне — он выглядел как любое сумчатое в раннем возрасте, а взрослый зверь напоминает собаку со специфическими задними лапами и крупной челюстью хищника.

Хиспли отмечает, что цифровые изображения точны, их можно легко использовать и передавать в любую точку Земли. Их планируется применить для расшифровки генома тилацина и, вероятно, в будущем, «воскресить» вид, передает Моя планета.