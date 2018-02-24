На Украине предложили переименовать Верховную Раду

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович допустил возможность переименования Верховной рады.

"Верховная Рада Украины, само название, является советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея", — заявил Вятрович.

В качестве одного из вариантов рассматривается термин "Национальное собрание Украины", передает РИА Новости.