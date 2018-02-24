В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво

В 2019 году в шотландском Абердиншире откроется пивной отель, сообщает The Guardian.

Пивоварня BrewDog планирует открытие гостиницы DogHouse для любителей крафтового пива. Отель будет размещаться в штаб-квартире компании, предлагая посетителям 26 дизайнерских номеров. Каждую комнату оснастят водопроводным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво. Кроме того, в ванных установят холодильники со всеми видами напитка, имеющимися в ассортименте BrewDog.

Компания разработала концепцию пивного отеля еще в 2009 году. За 10 лет им удалось собрать около 60 миллионов евро от 73 тысяч инвесторов. Все, кто вложил средства в строительство, получат статус особых гостей, пишет lenta.ru

«DogHouse — наш подарок страстным поклонникам пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Пивной отель всегда был нашей мечтой, и теперь мы наконец можем реализовать проект прямо в нашем главном офисе», — сказал соучредитель BrewDog Джеймс Уатт.

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