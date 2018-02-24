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Поезд насмерть сбил юношу в наушниках под Киевом
// фото: a1on.mk
16:38, 23 Feb 2018
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В городе Бровары Киевской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу в наушниках, который переходил железнодороджные пути в неустановленном месте.

Как сообщает региональное управление Нацполиции, инцидент произошел около 9:30 утра в пятницу, 23 февраля.

Погибший – 19-летний местный житель.

Следователи Броварского отдела Нацполиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения (ст.276 УК Украины).

Проводятся следственные действия, пишет korrespondent.net




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