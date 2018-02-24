"Ты ему позвоночник сломал": подростки показали котенка после вечеринки с пыткой в духовке

Красноярские подростки, которые засунули кошку в духовку, снимали на видео все происходящее. На кадрах, которые участники вечеринки выложили в Сеть, видно, как один из них со всей силы швыряет животное в духовой шкаф.

За кадром один из парней говорит «ты ему позвоночник сломал». После этого ролика на инцидент обратили внимание СМИ и Следственный комитет. Тогда ребята записали новое видео, желая продемонстрировать, что с кошкой все хорошо. На нем участник пытки обращается к покалеченному и перепуганному животному.

"Тебе нормально, обугленному и без позвоночника? Про тебя в новостях пишут, что мы тебя зажарили", - автор видео.

Неизвестно, что имел ввиду подросток, когда говорил о позвоночнике, но, судя по кадрам, пострадавшая кошка способна ходить.