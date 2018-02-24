Парламент отклонил вотум недоверия Кириллу Габуричу

Парламент отклонил сегодня вотум недоверия, выдвинутый социалистами Министерству экономики и инфраструктуры во главе с министром Кириллом Габуричем.

Кирилл Габурич выступил перед депутатами с докладом, в котором перечислил достижения министерства в 2017 году, и проекты, находящиеся в стадии внедрения. Он отметил, что показатели свидетельствуют об улучшении положения экономики страны, отметив, что министерство работает сейчас над привлечением инвестиций и более эффективном управлении государственными предприятиями.

«Одним из моих первых визитов в этой должности стал визит на ГП «Calea Ferată a Moldovei», где я беседовал с работниками и пассажирами. Это предприятие ищет возможности, чтобы выйти из долгов и убытков. Несмотря на то, что железнодорожный транспорт является социальным видом транспорта, он не должен быть убыточным», - отметил Габурич.

Министр рассказал и о положении бизнеса, уточнив, что для привлечения инвестиций было снижено давление контрольных органов.

Как пишет МОЛДПРЕС, диплом об образовании министра Габурича снова стал темой для обсуждения в парламенте. Депутаты от ЛП организовали в зале заседаний протест.

«Я понимаю, почему некоторые люди возвращаются к этой теме, но я не держусь за кресла и должности, потому что мой опыт позволяет мне управлять Министерством экономики и инфраструктуры, и у меня есть команда, которая может ответить всем вызовам», - заявил Габурич.

В течение двух часов министр экономики и инфраструктуры отвечал на вопросы депутатов, после чего выступили лидеры фракций.

После дебатов спикер раскритиковал текст резолюции о вотуме недоверия, уточнив, что в экономике страны зарегистрирован рост, а все остальное – инсинуации.

«В последние два года экономика росла. В 2017 году урожай пшеницы был больше, и это явно не экономический провал. Если они не верят нам, тогда может поверят международным экспертам и экспертам МВФ. Средняя заработная плата выросла на 30%, пенсии тоже увеличились. Экономика движется в нужном направлении и мы верим в министра Габурича и его команду. Заверяю правительство и министерство, что мы продолжим их поддерживать», - заявил Канду.

Социалисты покинули зал заседаний до начала голосования по резолюции.

Вотум недоверия Министерству экономики и инфраструктуры и министру Кириллу Габуричу был выдвинут социалистами 15 февраля. Они заявили, что в 2017 году экономика страны была «в ужасном положении».