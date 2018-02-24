Пьяный водитель спровоцировал цепную аварию на Ботанике

Пьяный водитель врезался во переди идущий автомобиль и спровоцировал цепную аварию. Инцидент произошел на бульваре Дечебал столичного района Ботаника.

Всего при аварии пострадали сразу четыре автомобиля: три внедорожника и микроавтобус.

Согласно информации полиции, виновным в аварии скорее всего признают 24-летнего водителя, сидевшего за рулем BMW и находившегося при этом в нетрезвом состоянии.

Он врезался во впереди идущий автомобиль, который, в свою очередь, от удара спроецировал на третий впереди себя, а тот – в четвертый, пишет aif.md

Все обстоятельства ДТП предстоит установить полиции.





