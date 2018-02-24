Полиция изъяла у преступной группировки наркотиков на 150 тысяч леев

Четверо жителей Кишинева в возрасте от 25 до 36 лет были задержаны по подозрению в изготовлении и продаже различных наркотиков в особо крупных размерах.

В течение января-февраля этого года в преступной группировке находился специально внедренный “агент под прикрытием”, и было проведено несколько контрольных закупок.

В ходе расследования выяснилось, что преступники готовили и складировали запрещенные вещества в подвале жилого дома на Рышкановке, который был переоборудован по спортзал.

Было проведено 10 обысков в домах всех членов преступной группы и в спортзале, в ходе которых было обнаружено 8 килограммов различных наркотиков – этноботаников и таблеток Ecstasy, пакетики, предназначенные для упаковки наркотиков, а также деньги. Вся партия наркотиков оценивается в 150 тысяч леев.

Подозреваемые были арестованы на 30 дней. Если они будут признаны виновными, им грозит лишение свободы на срок от 7 лет до 15 лет, пишет aif.md





