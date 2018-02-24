Samsung Electronics разработала человекоподобного робота

Компания Samsung завершила разработку промышленного робота Saram с поддержкой искусственного интеллекта.Вероятно, устройство будут использовать на предприятиях для поднятия тяжелых грузов, пишет Business Korea.

Как отмечает издание, Samsung Electronics, скорее всего, выйдет на рынок роботов с поддержкой искусственного интеллекта. Прежде всего, компания должна начать с промышленных роботов и постепенно расширяться в сферу создания роботов для домашнего использования. В частности, компания недавно завершила разработку технологии вертикального хождения.

Имя нового гуманоидного робота Saram означает "человек" в переводе с корейского". Ожидается, что этот робот-манипулятор будет использоваться в основном для подъема или перемещения тяжелых предметов на заводах компании.

Как пишет nv.ua, проект Saram специалисты называют своеобразным началом нового направления деятельности компании, которая в последние годы всерьез заинтересовалась сферой робототехники с искусственным интеллектом.

Однако компания заявила, что преждевременно будет коммерциализировать эти устойства. "Пока еще рано говорить о коммерциализации", - сказал представитель Samsung. Однако предполагается, что роботы Samsung в перспективе станут полезными и для хирургии.