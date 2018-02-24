Ученые пересмотрели гипотезы об эволюции человеческого мозга

Группа ученых под руководством Бернарда Вуда из Университета Джорджа Вашингтона проанализировала объем 94 черепов 13 различных видов гомининов ( от австралопитека до Homo Erectus), чтобы проследить путь эволюции человеческого мозга.

Ученые стремились найти ответ на вопрос, как за 3 млн лет объем мозга человека увеличился в три раза. Установлено, что этот процесс не был связан с какой-то конкретной деятельностью человека вроде внезапного пристрастия к труду, которая помогла перестать быть «обезьяной» и толкнула на новую эволюционную дорожку.

Ранее выдвигались различные гипотезы относительно столь радикального увеличения объема мозга: изменение рациона, улучшение кровоснабжения или перемены в метаболизме, усиливавшие рост числа нейронов. Однако реальность гораздо сложнее, передает Science Alert.

Ученые распределили образцы мозга гомининов по «ветвям» эволюционного древа и проанализировали изменения, опираясь на каждую ветвь и сопоставляя результаты. Они установили, что у представителей каждой группы мозг увеличивался постепенно. Так футболист медленно наращивает мышцы в течение сезона. «Игроки», или виды, с меньшим объемом мозга постепенно вымирали и сменялись «игроками» с большим мозгом.

Таким образом, гипотезы причин эволюции мозга могут быть ограничены теми, что совместимы с теорией постепенного, медленного, устойчивого роста его объема. И, конечно, увеличения числа нейронов и связей между ними, передает Моя планета.