Автомобиль въехал в толпу во время салюта в Новосибирске

Женщина и трехлетний ребенок погибли, еще три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов во время салюта в честь 23 февраля в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В 21:00 (17:00 мск) поступило сообщение о том, что на площади Лыщинского в Ленинском районе автомобиль Honda CR-V совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по тротуару. Мальчик трех лет скончался на месте аварии, женщина погибла в машине скорой помощи. Трое пострадавших - по предварительным данным, двое взрослых и один ребенок", - сообщили для ТАСС.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель, по предварительным данным, не справился с управлением.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар", - сообщили в полиции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области, в ближайшее время будет инициирован вопрос о передаче материалов проверки в СК для дальнейшего расследования инцидента.

Авария произошла рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска традиционно смотрят праздничные фейерверки. В пятницу в 21:00 там начался салют, посвященный Дню защитника Отечества, военнослужащие Центрального военного округа запускали его с пляжа Наутилус, который расположен на левом берегу Оби, непосредственно рядом с местом происшествия.