В столице Сомали прогремели два взрыва

Автомобиль взорвался в пятницу недалеко от резиденции президента в столице Сомали Могадишо, после чего последовал еще один взрыв, а также стрельба. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Как мы понимаем, террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с районом, в котором располагается президентский дворец. Затем последовал еще один взрыв, а также стрельба. Слишком рано, чтобы говорить о подробностях и цели", - приводит агентство слова представителя полиции.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается, отмечает ТАСС.