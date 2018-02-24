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МИД РФ прокомментировал найденные в посольстве в Аргентине 400 кг кокаина‍
// фото: РИА Новости / Алексей Куденко
19:34, 23 Feb 2018
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Российский МИД удивлен освещением расследования поставок кокаина из Аргентины, сообщило ведомство на своем сайте.

Речь идет о спецоперации, в результате которой российским и аргентинским спецслужбам удалось предотвратить отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов кокаина. Начало расследованию положил российский посол Виктор Коронелли, который сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с наркотиком, найденных в одном из помещений посольства.

"Удивлены, как эта тема освещается "экспертами", некоторые из них договорились до того, что данный случай "бросает тень" на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала", — говорится в комментарии.

Ведомство отметило, что посол сообщил о подозрительных сумках по согласованию с центром, а следственные действия в здании, принадлежащем посольству, проводились при полном уважении его дипломатического статуса.

"Этот опыт стал еще одним свидетельством истинно партнерского сотрудничества, развивающегося с этой страной по различным направлениям, включая правоохранительную сферу", — заявил МИД.

Накануне министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич рассказала о деталях операции, которая началась еще в декабре 2016 года. По ее словам, спецслужбы двух стран заменили кокаин на муку, в чемоданы поместили gps-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры подозреваемых в попытке наркотрафика. В результате удалось задержать несколько человек.

Cтоимость конфискованного кокаина на черном рынке составляет около 50 миллионов евро, передает РИА Новости.

Аргентинские СМИ назвали имена задержанных — это Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и не раз приезжавший в Россию, чтобы организовать образовательные программы для сотрудников силовых служб, и работавший с ним Александр Чикало. Также к наркотрафику может быть причастен бухгалтер Али Абыянов, который, по утверждениям СМИ, работал в дипмисии и спрятал чемоданы в помещении посольской школы, а также находящийся в бегах "мистер К", который, по мнению следователей, и возглавлял банду наркоторговцев.




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