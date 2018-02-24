Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности

Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с резким изменением погоды. По данным Государственной гидрометеослужбы, из-за холодного арктического воздуха в ближайшие дни температуры в Молдове опустятся до 19 градусов.

В период с 25 февраля по 2 марта на территории страны в ночные часы ожидается от -10 до -15 градусов. Холоднее всего, по прогнозам, будет 1 марта - до минус 19 градусов.

Дневные температуры в южных районах страны составят -5..-8, а в северных - -7...-10.

Средняя суточная температура воздуха будет на 10-12°С ниже климатической нормы.