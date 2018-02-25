В столице Сомали в результате взрывов погибли 18 человек. Об этом сообщают медики, пишет Reuters.
Как отмечается, инцидент произошел вечером 23 февраля.
"К настоящему моменту погибли 18 человек, еще 20 получили ранения", — сообщили медики.
Как сообщает korrespondent.net, в Могадишо взорвались две машины, после чего началась стрельба.
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журналист