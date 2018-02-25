БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День подобьет Вас на споры со старшими. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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