В Польше задержали украинского хакера

В Польше задержали гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.

Задержанием 44-летнего украинского хакера занимались сотрудники Центрального следственного бюро Польши, которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР.

Польское Центральное следственное бюро заинтересовалось им после того как стало известно, что мужчина может находиться в южной части страны. В конце концов, его нашли в городе Бельско-Бяла, где и задержали.

"Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Злонамеренные программы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигает нескольких сотен миллионов долларов "- сообщили в Центральном следственном бюро Польши.

Хакеру грозит до 30 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом в ожидании решения об экстрадиции в США, передает korrespondent.net.