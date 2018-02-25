Житель Глодянского района задушил свою мать

41-летний житель села Виишоара Глодянского района задушил собственную мать. Преступление произошло этим утром.

По данным полиции, между родственниками вспыхнул конфликт, в результате которого разгневанный мужчина решился на убийство.

Открыто уголовное дело. Известно, что подозреваемый стоял на учёте у психиатра. Пока его задержали на 72 часа.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.