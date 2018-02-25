Операция "Белые ночи" в столице. ВИДЕО

Девятерых водителей остановили пьяными за рулём минувшей ночью в столице. Один из выпивших автолюбителей спровоцировал аварию. Он врезался в такси. Удар был настолько сильный, что машину отбросило на 20 метров. Пострадавших нет.

Один из нарушителей, недовольный тем, что его остановили, стал угрожать полицейским, сообщает Publika TV.

- Вы продолжаете настаивать на том, что добьётесь моего увольнения из полиции?

- Да! Вас всех уволят: и тебя, и его.

Были и такие, кто отказывался предъявлять документы.



Один из водителей ехал с повреждённым колесом. Было открыто уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде общественных работ и лишение прав сроком на пять лет.



"Заметили, что у машины повреждено колесо. Остановили водителя. Автомобиль зарегистрирован в Великобритании. Водитель оказался пьян, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,40 промилле", - сказал глава отделения НПИ Георгий Спыну.



Рейд прошёл в рамках операции "Белые ночи".