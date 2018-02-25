Партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий российской дипмиссии в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, работавшему по срочному договору, сообщил МИД России.
В четверг власти Аргентины сообщили о проведении операции против наркоторговцев, которые хранили почти 400 кг кокаина на территории российского посольства.
Как рассказала в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова, готовый к отправке груз с наркотиками был обнаружен в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе полтора года назад.
"Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения", - говорится в комментарии Захаровой.
Имя этого сотрудника не называется, отмечает ВВС.
По мнению Захаровой, произошедшее никак не может бросать тень на российское диппредставительство, поскольку успех операции по пресечению канала наркотрафика обеспечили именно российские дипломаты, в частности, посол России в Буэнос-Айресе В.В.Коронелли. Как подчеркнула Захарова, именно он сообщил правохранительным органам Аргентины об обнаружении подозрительных сумок.
Ранее власти Аргентины объявили о проведении операции против наркоторговцев, которые якобы собирались поставить в Россию 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве.
По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро.
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журналист