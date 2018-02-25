Финал нацотбора на Евровидение: кто представит Молдову в Лиссабоне

Молдова определилась со своим представителем на конкурсе Евровидение-2018. В мае в Лиссабон с песней "My Lucky Day" отправится DoReDos.

Группа получила 12 баллов от членов жюри и 12 в результате зрительского голосования.

В финале национального отбора были представлены 16 номеров. В числе претендентов оказались Анна Одобеску, Анна Тимофей, Bella Luna, Che MD, Константин Кобылян, Дойница Герман, Феличия Дунаф, Илья Сорочану & Dasha DaGro, Лавиния Русу, Николета Сава, Руслан Цар, SandyC & Аарон Сибли, Tolik, Вера Цуркану и Виорела.

Представитель Молдовы выступит во втором полуфинале "Евровидения" 10 мая.

За переход на следующий этап в этот же вечер будут бороться исполнители из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сам Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины.

В первом полуфинале, который пройдет 8 мая, будут соревноваться конкурсанты из Белоруссии, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции, Македонии.

Победитель конкурса и страна, которая примет фестиваль в 2019 году, будут определены 12 мая.