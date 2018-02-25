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"Золотого медведя" на Берлинале получил румынский фильм
// фото: Markus Schreiber / AP
22:47, 24 Feb 2018
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В столице Германии завершилась церемония вручения наград 68-го Берлинского кинофестиваля. В основном конкурсе были представлены 19 картин. Главный приз фестиваля – «Золотого медведя» – получил румынский фильм «Не прикасайся» (Touch Me Not) режиссера Адины Пинтилие, снятый на стыке документального и игрового кино.

«Серебряный медведь» за режиссуру достался Уэсу Андерсону за фильм «Остров собак». Награды за лучшую мужскую роль удостоился Антони Бажон, сыгравший в фильме «Молитва». Приз за лучший сценарий получили Мануэль Алкала и Алонсо Руис Палашиос за создание фильма «Музей», передает vedomosti.ru.

В основной программе фестиваля был представлен только один российский фильм – «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Художник по костюмам Елена Окопная, работавшая над фильмом, получила «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения. Также «Довлатов» получил награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost.

Гран-при жюри достался фильму «Рожа» польского режиссера Малгожаты Шумовской. Приз имени Альфреда Бауэра за новые перспективы в киноискусстве получил Марсело Мартинесси за картину «Наследницы». Ана Брун, сыгравшая в этом фильме, получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.

Фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» не вошел в основную программу, но он удостоился приза зрительских симпатий. Картина рассказывает историю британской журналистки, которая создает поддельный аккаунт в Facebook, чтобы исследовать процесс вербовки молодых европейских женщин запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

Берлинский международный кинофестиваль проводится ежегодно в феврале. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями Берлинский фестиваль считается одним из самых крупных и престижных. Первый фестиваль прошел в Берлине в июне 1951 г.

Берлинале ориентируется в основном на авторское кино. В конкурсной программе фестиваля участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других фестивалях.

Основной наградой Берлинале является «Золотой медведь» – геральдический символ Берлина. Такую награду получают создатели лучшего фильма основного конкурса и лучшего короткометражного фильма. Победители номинаций получают «Серебряного медведя».




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