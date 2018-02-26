В сухпаек американских военных включат пиццу

В ближайшее время в сухой паек военнослужащих США включат пиццу, сообщает Military.

Срок годности такой пиццы составит три года. Военным предложат лишь один вид – пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента.

По словам представителей армии США, пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.