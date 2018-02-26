В Украину на съемки фильма Последний шаг приехал известный французский актер Жан Рено. Об этом сообщил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко в воскресенье, 25 февраля.
"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинском-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого масштаба – это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", – написал Ильенко в Facebook.
Украина и Франция снимают триллер "Последний шаг", главную роль в котором сыграет Жан Рено. Эта лента станет заключительной в его кинокарьере, передает korrespondent.net.
Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.
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БЛИЗНЕЦЫ
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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журналист