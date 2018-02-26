Взрывчатка в подарке: в Индии молодожены подорвались на бомбе

В Индии молодые супруги подорвались на бомбе, которую неизвестные заложили в один из свадебных подарков.

Инцидент произошел в штате Одиша через несколько дней после свадьбы. Новоиспеченная семейная пара распаковывала подарки, когда один из пакетов неожиданно взорвался.

На месте погибла бабушка мужа, обоих супругов доставили в больницу. Мужчина позже умер в реанимации, женщина остается в больнице.

Сотрудники полиции пытаются выяснить, кто и зачем мог подложить бомбу в подарок, а также устанавливают тип взрывного устройства, передает korrespondent.net.