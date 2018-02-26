В Турции перевернулся автобус с военными

Поздном вечером в субботу, 24 февраля, в Турции перевернулся автобус, который перевозил военнослужащих.

Авария произошла в провинции Анталья. В результате инцидента пострадали 23 человека. Отмечается, что военных и водителя автобуса госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, передает korrespondent.net.